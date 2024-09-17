Apple ведет работы над тем, чтобы сделать SE 3 более доступными.

На презентации iPhone 16 была представлена лишь одна новая модель смарт-часов — Series 10. Анонсы преемников Watch SE и Watch Ultra 2 не состоялись, однако, по словам Марка Гурмана, Apple может быть занята разработкой более бюджетной версии SE.

Хотя ожидалось, что Watch SE 3 будет анонсирован 9 сентября, единственной новинкой стали Series 10, и даже преемник Watch Ultra 2 не был показан.

Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что Apple ведет работы над тем, чтобы сделать SE 3 более доступными. Ожидается, что новые часы получат пластиковую рамку вместо алюминиевой, что поможет снизить цену и представить устройства в ярких цветах, как это было с iPhone 5c. Гурман также упоминает о возможном обновлении чипсета для новых SE.