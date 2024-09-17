На Galaxy S21 FE в США закрыли 67 уязвимостей

На рынке смартфонов на Android нет компании, которая выпускала бы программные обновления для своих устройств дольше, чем это делает Samsung. Очередным подтверждением этого становится появление сентябрьского обновления безопасности для моделей Galaxy S21 FE. Здесь закрыты 67 уязвимостей, что делает аппарат более защищённым от вероятных угроз.

Пока речь идёт об обновлении для устройств, продающихся у американских операторов мобильной связи. Вскоре обновление придёт и на аппараты в других регионах. В преддверии появления системы Android 15 с программной оболочкой Samsung One UI 7.0 компания не забывает о необходимости регулярно закрывать уязвимости, в том числе высокой степени опасности и критические. Они затрагивают операционную систему, предустановленные приложения Samsung и сторонние программные компоненты.

Некоторые закрытые уязвимости связаны с возможностью дистанционного выполнения кода, повышением привилегий в системе и раскрытием информации. В случае использования этих уязвимостей в атаках возможны серьёзные последствия для данных и пользовательской конфиденциальности.

Обладатели этих аппаратов могут открыть «Системные настройки» > «Обновление ПО» > «Загрузить и установить». Желающие могут скачать обновление вручную с сайта Samsung и установить самостоятельно. В таком случае желательно выполнить резервное копирование данных перед началом установки обновления.