В смартфоне может использоваться технология подэкранной камеры.

Еще в 2021 году в интернете появилась заявка на патент от Samsung, касающаяся их тройного складного смартфона. С тех пор информация о данном устройстве появлялась в новостях несколько раз. Ожидалось, что первый складной телефон компании с тройным складыванием будет представлен в 2025 году. И вот, спустя почти год, поступили новые сведения о проекте.

Недавний отчет TheElec утверждает, что телефон действительно может выйти в 2025 году. В документе указано, что устройство будет оснащено внушительным 12,4-дюймовым экраном. Для сравнения, недавно выпущенный тройной складной телефон Huawei имеет экран размером 10,2 дюйма.

Существуют слухи о том, что данный смартфон может использовать технологию камер, размещенных под экраном. Устройства Samsung в формате книги, такие как Galaxy Z Fold 6, уже применяют эту технологию для одной из своих камер. Однако пока неясно, сколько камер в новом телефоне будут оснащены этой технологией, учитывая его уникальный форм-фактор.

Стоит отметить, что Samsung работала над тройным складываемым устройством еще в 2021 году и даже демонстрировала его прототип, но смартфон так и не увидел свет. Тем временем, Huawei первой вывела на рынок устройство с тройным складыванием — Huawei Mate XT Ultimate. Удивительно, что Huawei опередила Samsung, которая долгое время работала над подобным устройством и этому есть объяснение в бизнес-стратегии Samsung.

По словам инсайдера, знакомого с внутренними делами компании, подразделение Samsung Electronics сосредоточилось на сокращении затрат для повышения прибыльности и значительно сократила расходы.