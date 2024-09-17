Официальная премьера смартфонов Samsung линейки Galaxy S25 ожидается в начале января 2025 года.

Одним из самых ожидаемых релизов 2025 года является Samsung Galaxy S25 и его версия Galaxy S25 Plus. Недавно инсайдер Ice Universe предоставил новые данные о камере этих смартфонов.

Инсайдер опубликовал изображение камеры, обратив внимание на её необычную конструкцию. По его словам, модуль камеры будет выполнен в виде двухслойной конструкции. Это означает, что нижняя часть модуля, которая крепится к корпусу смартфона, будет тоньше, чем верхняя. Благодаря такому решению создастся впечатление, что камера "вставлена" в корпус не полностью.

Однако, важно отметить, что речь идёт не о двух отдельных деталях модуля, а о цельной конструкции с уникальной формой.

На данный момент известно, что официальная премьера устройства запланирована на январь 2025 года. Ожидается, что топовая модель будет оснащена Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy, что обещает высокую производительность и энергоэффективность.

Интересно, что для Galaxy S25 и Galaxy S25 Plus возможны разные варианты процессоров. Среди возможных решений называются как тот же Snapdragon 8 Gen 4, так и Exynos 2500. Вполне вероятно, что Samsung будет использовать обе платформы, в зависимости от региона, что уже стало привычной практикой для компании.

Возвращаясь к вопросу камеры, стоит рассмотреть, какие преимущества может дать такой двухслойный дизайн. Во-первых, необычная форма модуля позволяет улучшить качество снимков за счёт большего пространства для размещения линз и сенсоров. Это особенно важно для съёмки в условиях низкой освещённости, где требуется больше света для получения качественного изображения.