Новое поколение мобильных процессоров готовится к релизу

В октябре состоится появление сразу двух новых мобильных процессоров флагманской категории от компаний Qualcomm и MediaTek. Ещё раньше, на этой неделе, с новым поколением аппаратов iPhone дебютируют новые чипы Apple.

Модель Snapdragon 8 Gen 4 обладает двумя высокопроизводительными ядрами Cortex-X9 на частоте 4,26 ГГц и шестью более экономичными ядрами Cortex-A7 на частоте 2,8 ГГц. Dimensity 9400 получит одно мощное ядро Cortex-X5 на частоте 3,63 ГГц, три ядра Cortex-X4 на частоте 2,8 ГГц и четыре экономичных Cortex-A7 на частоте 2,1 ГГц.

В бенчмарке Geekbench уже был протестирован смартфон Oppo Find X8 на процессоре MediaTek, и результат многоядерного тестирования составил 8833 балла. Это больше значения в 8492 балла от нового процессора Apple A18 Pro из iPhone 16 Pro. Реабилитируется чип Apple в одноядерных тестах с результатом 3409 баллов против 2889 баллов у MediaTek. Разница в результатах составляет 17%.

Dimensity 9400 является рекордно крупным мобильным процессором с 30 млрд транзисторов. На чипе Apple A17 Pro их не менее 19 млрд.

Кроме Oppo Find X8, с новым мобильным процессором MediaTek должна работать линейка смартфонов Vivo X200 Pro. В прошлогодних Vivo X100 Pro процессор Dimensity 9300 отлично проявил себя, что привело к продолжению сотрудничества двух компаний.