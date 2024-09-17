Популярная игра Starfield получает расширение

С момента выпуска RPG игры Starfield разработавшая её компания Bethesda постоянно добавляет новый контент и функциональность. На подходе первое крупное обновление игры под названием Shattered Space, и разработчики начинают делиться информацией о нём.

Ранее было сказано, что в этом дополнении акцент делается на фракцию Дома Ва'руун, которая есть и в основной игре. Действие будет происходить на родной планете этой фракции в городе Дазра. Этот город был создан вручную, и в нём будет достаточно пространства для исследования. Здесь будет предложено свыше 50 локаций, новые противники и новые типы гранат из органического материала.

Очередной трейлер показал новую планету и игровой процесс. Ведущий дизайнер дополнения Брайан Чапин говорит, что в этой части игры можно будет посмотреть на то, как далеко способен зайти поиск человеческих знаний. Секретный эксперимент с гравитационным приводом разорвал ткань пространства-времени, унеся с собой большую часть столицы Дазра. Вы появитесь в городе через несколько недель после этого. Начавшийся в результате происшествия хаос является идеальным для ролевой игры.





Расширение будет представлено 30 сентября на компьютерах и консолях Xbox Series X|S. Его стоимость составит $30, а обладатели игры Starfield Premium и Constellation Editions получат его бесплатно.