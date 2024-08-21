Starfield продолжает развиваться: теперь игра поддерживает 60 FPS на Xbox Series S, получила наземное транспортное средство и готовится к выходу нового DLC с третьей фракцией.

Прошёл почти год с момента выхода Starfield, и за это время игра получила множество значимых обновлений и улучшений. В одном из патчей разработчики добавили множество изменений, таких как более удобная карта и возможность использовать наземное транспортное средство для пересечения больших расстояний на планетах. Эти нововведения делают игру еще более комфортной и увлекательной.

Владельцы ПК также ощутили улучшения — оптимизация игры позволила значительно повысить производительность на различных системах. Что касается пользователей Xbox, теперь они могут наслаждаться игрой в режиме 60 FPS на Xbox Series S, где появилась возможность выбора между режимами "качество" и "производительность", а также отключение VSync. Этот апдейт предоставляет игрокам гибкость в настройке графики и частоты кадров, что позволяет настроить игровой процесс под свои предпочтения.

Кроме того, Bethesda продолжает радовать фанатов поддержкой модификаций. В игру добавили поддержку модов, включая русскоязычные тексты на Xbox, что сделало игру ещё более доступной для русскоязычных игроков.

Не стоит забывать и о скором выходе нового DLC, который запланирован на 30 сентября. В нём появится третья важная фракция, что добавит игре свежие сюжетные линии и новые возможности для исследования космоса.

Если вы ждали подходящего момента, чтобы погрузиться в мир Starfield, сейчас самое время. С новыми улучшениями и готовящимся DLC, игра обещает стать ещё более захватывающей.