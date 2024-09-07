Одной из главных особенностей Shattered Space станет появление новой “отвратительной” гранаты, которую можно будет создавать из органических материалов

Bethesda Softworks продолжает радовать поклонников космической ролевой игры Starfield новыми подробностями о грядущем дополнении Shattered Space. Анонсированное на gamescom, дополнение обещает стать настоящим подарком для фанатов, предлагая более 50 новых локаций для исследования на планете Ва’руун’кай.

Одной из главных особенностей Shattered Space станет появление новой “отвратительной” гранаты, которую можно будет создавать из органических материалов.

Кроме того, дополнение обещает представить опасных врагов, с которыми игрокам предстоит столкнуться на просторах Ва’руун’кай. Особое внимание разработчики уделили атмосфере дополнения. Игроков ждёт встреча с загадочным вихрем, который поглотил значительную часть Дазры и распространил свои эффекты по всей планете.

Также в Shattered Space появятся гравитационные аномалии и космические багги для передвижения по планете. Важно отметить, что дополнение Shattered Space выйдет 30 сентября и будет доступно всем владельцам Starfield. С нетерпением ждём выхода Shattered Space и надеемся, что оно оправдает ожидания игроков и подарит им незабываемые впечатления от исследования планеты Ва’руун’кай.