Началось промышленное производство игровой консоли Nintendo Switch 2

Согласно последней информации, стартовало промышленное производство следующего поколения портативной игровой консоли Nintendo Switch 2. Если до сих пор это название в утечках информации и слухах применялось неофициально, то теперь оно подтверждено окончательно.

В сабреддите Gaming Leaks and Rumors один из пользователей поделился информацией с китайского форума, источником которой может быть один из работников на производственной линии. В настоящее время каждый работник производственной линии должен производить тысячу консолей в день. Размер системы по сравнению с устройством первого поколения немного вырос, рамка стала меньше. В комплект поставки входят чёрно-белые контроллеры Joy-Con. Сбоку на корпусе располагается логотип с цифрой 2, что и говорит в пользу официального названия Switch 2.

Другие сведения могли появиться в статье издания Taiwan Economic Daily. Там тоже говорится о повышении продолжительности работы. Сообщается о поддержке некоторых возможностей искусственного интеллекта, технологии Nvidia DLSS и использовании двух экранов. Цена должна составлять $400, что дороже по сравнению с первоначальной стоимостью первого варианта Switch, но меньше по сравнению с PlayStation 5 Pro. Презентация была сдвинута на более близкую дату как ответ на появление PlayStation 5, но ждать предстоит до конца года.

Продажи могут начаться уже в следующем году, поэтому времени на подтверждение или опровержение нынешних слухов ещё достаточно.