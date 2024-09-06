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Greg_Novo
Анонс Switch 2 не состоится в этом месяце - Nintendo готовит к выпуску новый комплект Switch OLED
Ожидается, что новая консоль будет обладать улучшенной производительностью, поддержкой 4K-гейминга и более мощным графическим процессором

В последнее время активно обсуждаются слухи о выпуске новой консоли Nintendo Switch 2. Игроки по всему миру с нетерпением ожидают официального анонса, но, похоже, в ближайшее время нас ждёт нечто другое. Вместо долгожданного Switch 2, Nintendo готовит к выпуску новый комплект Switch OLED, который, по слухам, будет включать в себя игру Super Mario Bros. Wonder и подписку на Nintendo Switch Online.

Согласно утечкам, новый комплект Switch OLED будет включать в себя базовую модель консоли в белом цвете, цифровую копию игры Super Mario Bros. Wonder и трёхмесячную подписку на Nintendo Switch Online. Этот комплект будет доступен в Европе по цене 349 евро и, вероятно, поступит в продажу в конце сентября или начале октября 2024 года.

Сообщество геймеров было разочаровано этой новостью. Многие ожидали анонса Switch 2, особенно после многочисленных слухов и утечек, которые указывали на возможный выпуск новой консоли в сентябре. Тем не менее, новый комплект OLED может стать отличным выбором для тех, кто ещё не приобрёл консоль или хочет обновить свою текущую модель.

Слухи о Switch 2 продолжают распространяться. Ожидается, что новая консоль будет обладать улучшенной производительностью, поддержкой 4K-гейминга и более мощным графическим процессором. Также ходят слухи о том, что Switch 2 будет обратно совместима с играми текущего поколения, что позволит игрокам продолжать наслаждаться своими любимыми играми на новой платформе.

На данный момент Nintendo не подтвердила официально информацию о выпуске Switch 2. Однако, учитывая текущие слухи и ожидания, можно предположить, что анонс новой консоли состоится в ближайшие месяцы. В то же время, новый комплект Switch OLED станет отличным дополнением к линейке продуктов Nintendo и позволит игрокам насладиться новыми играми и улучшенными возможностями консоли.

#nintendo switch 2 #super mario bros. wonder #switch oled #4k-гейминг
Источник: gamerant.com
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Nintendo Switch 2 выйдет не раньше середины 2025 года
Анонс Nintendo Switch 2 состоятся в сентябре, но приставка не будет дешёвой и может стоить $499
Nintendo может раскрыть информацию о Switch 2 уже в этом месяце
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