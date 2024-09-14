Новинка может быть анонсирована уже через несколько недель.

Слухи относительно скорого анонса новой портативной игровой консоли Nintendo Switch 2 ходят по сети Интернет уже некоторое время, а сегодня информатор moistycharlie публикует новые подробности относительно стоимости и периода анонса предстоящей новинки, сообщает издание NotebookCheck.

Концепт Nintendo Switch 2. Источник фото: Mobapad

Утверждается, что производитель установит на Nintendo Switch 2 цену в 400 долларов, что, как отмечается, является весьма заманчивым предложением в связи с тем, что оригинальная Nintendo Switch на старте продаж в 2017 году стоила 300 долларов, но с учётом инфляции к сегодняшнему моменту этот ценник возрос до 366 долларов. Учитывая, что новинка предложит значительное увеличение производительности и новые комплектующие, рост цены на 34 доллара кажется весьма обоснованным.

Также информатор утверждает, что новая портативная игровая консоль будет официально представлена в начале октября, что противоречит предыдущим утечкам.

Ожидается, что Nintendo Switch 2 будет выпускаться в двух версиях, но информации, проливающей свет на их характеристики, в настоящий момент не предоставляется. Можно предположить, что стандартная модификация будет иметь более высокие характеристики, в то время как Lite-версия предложит более демократичную цену.

Чуть ранее ряд отраслевых источников намекал на то, что Nintendo может поделиться некоторыми подробностями относительно своей предстоящей игровой консоли в ближайшие дни, поэтому стоит запастись терпением.