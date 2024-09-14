Браузер Chrome получит синхронизацию групп вкладок

Компания Google хочет упростить работу с вкладками в своём популярном браузере Chrome. Группировать вкладки здесь можно было уже давно, а теперь новый интерфейс предлагает упрощённый доступ и организацию вкладок.

Пользователи браузера в системе iOS получили возможность группировать вкладки. Можно назначать им названия и разные цвета, чтобы легче было различать. Необходимо выполнить продолжительное нажатие на вкладку и выбрать команду «Добавить вкладку в новую группу». Внутри группы вкладки можно менять местами. К настоящему моменту такая возможность уже есть на компьютерах и Android.

Группы вкладок можно будет сохранять и синхронизировать между компьютерами и мобильными устройствами. Сохранив вкладки на одном устройстве, можно будет получить к ним доступ с другого. Синхронизация выполняется автоматически. Естественно, на разных устройствах в браузере должен быть выполнен вход в одну учётную запись Google.

Также браузер сможет предлагать страницы на основе открытых на разных устройствах вкладок. Таким образом пользователи избавляются от необходимости сохранять страницу в закладке или запоминать URL-адрес.