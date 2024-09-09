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Amogus54
Google заблокировала видео Linus Tech Tips о слежке компании
На прошлой неделе популярный YouTube-канал Linus Tech Tips с более чем 15 миллионами подписчиков столкнулся с блокировкой


На днях Google заблокировала видео популярного техноблогера Линуса Себастьяна, владельца канала Linus Tech Tips с аудиторией более 15 миллионов подписчиков. В этом видео Линус рассказывал о том, как защитить свои персональные данные от слежки со стороны технологических гигантов, включая сам Google. Автор предложил альтернативы популярным сервисам компании, таким как Google Drive, Password Manager и YouTube.


Среди предложенных решений были Dropbox и OneDrive в качестве замен для Google Drive, а также KeePass и Bitwarden вместо менеджера паролей Google. Себастьян также рассказал, как можно избежать чрезмерного показа рекламы и упомянул другие платформы для размещения видеоконтента, на которых пользователи могут размещать свои видео, минуя YouTube.

Спустя всего сутки после публикации ролик был удалён с платформы YouTube, что вызвало негодование среди зрителей. В ответ на блокировку, пользователи начали массово перезаливать оригинальный контент, распространяя его по другим каналам.

Эта ситуация вновь поднимает вопросы о политике Google в отношении конфиденциальности данных пользователей. Несмотря на существование режима инкогнито в браузере Google Chrome, это не гарантирует полной анонимности. Многие исследования показали, что компания продолжает отслеживать активность пользователей даже в этом режиме, собирая информацию о посещаемых сайтах, предпочтениях и действиях. Google объясняет это тем, что режим инкогнито лишь скрывает историю просмотра на устройстве, но не освобождает от слежки со стороны сайтов и рекламодателей.

Эксперты давно предупреждают о том, что для тех, кто хочет минимизировать свою зависимость от Google, важно использовать альтернативные сервисы и инструменты, которые лучше защищают приватность и данные пользователей.

#новости #google #youtube #google chrome #слежка #google drive #инкогнито
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