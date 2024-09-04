Компания Google объявила о скором выходе Android 15 и сообщила о новых функциях, которые появятся на всех устройствах Android, не ограничиваясь устройствами Pixel.

Компания Google опубликовала исходный код Android 15. Это означает, что обновление выйдет в ближайшее время. Помимо сообщения о выходе финальной версии Android 15, Google анонсировала пять новых функций для пользователей Android, которые улучшают доступность, обнаружение музыки, прослушивание веб-страниц, оповещения о землетрясениях и Google Maps на Wear OS.

Для пользователей с ограниченными возможностями навигация в Интернете может быть затруднена. TalkBack от Google - это инструмент для обеспечения доступности, который помогает читать вслух текст на экране. Благодаря поддержке Gemini, TalkBack теперь может описывать изображения гораздо более подробно. Пролистываете ли вы свои фотографии, просматриваете сайты интернет-магазинов или картинки в социальных сетях, теперь TalkBack может более четко рассказать вам, что изображено на этих картинках. Например, вместо того чтобы просто сказать «человек», он может распознать его одежду, окружение или действия. Это сделает цифровой контент более доступным и информативным, позволяя слабовидящим пользователям более полно воспринимать изображения.

ИсточникНовая функция Google Circle to Search работает гораздо практичнее, чем Shazam: ее можно активировать, долго нажимая на навигационную панель на устройстве Android. Circle to Search мгновенно определяет, какая песня играет в том месте, где вы находитесь. Она не только сообщает вам название песни и исполнителя, но и дает возможность посмотреть видеоклип на YouTube.

Если вы предпочитаете слушать, а не читать, в Google Chrome появится новая функция, которая будет читать веб-страницы вслух. Если вы просматриваете последние новости, ищете рецепт или просто просматриваете запись в блоге, теперь вы можете слушать, как читается содержимое. Вы даже можете настроить громкость, скорость и язык в соответствии со своими предпочтениями. Эта функция превращает любую веб-страницу в аудио, облегчая жизнь пользователям, которые испытывают трудности с чтением или просто любят слушать.

Карты Google теперь доступны в автономном режиме (без интернета) на часах Wear OS. Благодаря этой новой функции, если вы загрузили карту на свой телефон, вы сможете получить к ней доступ прямо со своих смарт-часов, даже если телефона с вами нет. Кроме того, Google Maps на Wear OS теперь предлагает два новых ярлыка. Один из них позволяет искать пункты назначения с помощью голоса, а другой - увидеть свое текущее местоположение, коснувшись циферблата часов.

Google также сообщил, что система предупреждения о землетрясениях была расширена и теперь охватывает все штаты США и шесть стран. Если вы находитесь в районе, где было зафиксировано землетрясение, Android-устройство отправит вам уведомление за несколько секунд до начала толчков. Кроме того, в нем содержатся советы о том, что делать после землетрясения, что поможет вам оставаться в безопасности во время и после него.