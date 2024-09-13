Мобильные процессоры следующего поколения будут представлены уже совсем скоро

В октябре ожидается появление следующего поколения мобильных процессоров Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 и MediaTek Dimensity 9400. Как обычно, они войдут в состав наиболее дорогих смартфонов следующего года и даже некоторых моделей нынешнего года. Было немало утечек информации относительно этих чипов, и очередную из них опубликовал известный инсайдер Digital Chat Station.

Он поделился характеристиками систем на чипах Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400. В обоих случаях ожидается производство компанией TSMC по техпроцессу 3 нм.

Процессор Snapdragon будет восьмиядерным с двумя ядрами Phoenix L с частотой 4,32 ГГц и шестью ядрами Phoenix M с частотой 3,53 ГГц. Эти частоты соответствуют тем, что были обнаружены в характеристиках OnePlus 13 в бенчмарке Geekbench. Также здесь используется графический процессор Adreno 830.

Чип от MediaTek тоже будет восьмиядерным: с одним ядром Cortex-X5 с частотой 3,63 ГГц, тремя Cortex-X4 с частотой 2,8 ГГц и четырьмя Cortex-A7xx с частотой 2,1 ГГц. Здесь будет применяться графика Arm Immortalis G925 MC12. В данном случае интересно использование совершенно нового ядра, но средние ядра будут старыми. Это отличается от Dimensity 9300, где ядра в обеих категориях были наиболее современными на тот момент. Это означает, что в многопоточной производительности большого прироста ждать не приходится. При этом можно рассчитывать на энергоэффективность и стабильную производительность.

14 октября в Китае будет представлена серия смартфонов Vivo X200 на этом процессоре MediaTek. В октябре также появится OnePlus 13 на Snapdragon 8 Gen 4.