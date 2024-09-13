Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Утечка данных показала характеристики процессора Snapdragon 8 Gen 4
Мобильные процессоры следующего поколения будут представлены уже совсем скоро

В октябре ожидается появление следующего поколения мобильных процессоров Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 и MediaTek Dimensity 9400. Как обычно, они войдут в состав наиболее дорогих смартфонов следующего года и даже некоторых моделей нынешнего года. Было немало утечек информации относительно этих чипов, и очередную из них опубликовал известный инсайдер Digital Chat Station.

Он поделился характеристиками систем на чипах Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400. В обоих случаях ожидается производство компанией TSMC по техпроцессу 3 нм.

Процессор Snapdragon будет восьмиядерным с двумя ядрами Phoenix L с частотой 4,32 ГГц и шестью ядрами Phoenix M с частотой 3,53 ГГц. Эти частоты соответствуют тем, что были обнаружены в характеристиках OnePlus 13 в бенчмарке Geekbench. Также здесь используется графический процессор Adreno 830.

Чип от MediaTek тоже будет восьмиядерным: с одним ядром Cortex-X5 с частотой 3,63 ГГц, тремя Cortex-X4 с частотой 2,8 ГГц и четырьмя Cortex-A7xx с частотой 2,1 ГГц. Здесь будет применяться графика Arm Immortalis G925 MC12. В данном случае интересно использование совершенно нового ядра, но средние ядра будут старыми. Это отличается от Dimensity 9300, где ядра в обеих категориях были наиболее современными на тот момент. Это означает, что в многопоточной производительности большого прироста ждать не приходится. При этом можно рассчитывать на энергоэффективность и стабильную производительность.

14 октября в Китае будет представлена серия смартфонов Vivo X200 на этом процессоре MediaTek. В октябре также появится OnePlus 13 на Snapdragon 8 Gen 4.

#процессоры #mediatek #snapdragon
Источник: androidauthority.com
+
Написать комментарий (0)
Раскрыты характеристики процессоров Core Ultra 200 Arrow Lake для настольных ПК
MaxSun выпустила материнскую плату B760BKB Mini-ITX с разъемом PCIe 5.0×16 на задней панели
AMD: новая версия FSR может увеличить количество кадров в Cyberpunk 2077 на 80%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Иркутской области идет реализация крупного промышленного импортозамещающего проекта
+
Инсайдер утверждает, что Sony может готовить к выпуску PS Vita 2
5
Biostar анонсировала продажи видеокарты Radeon RX 580 спустя 7 лет после официального релиза
6
Саудовская Аравия готова пожертвовать сближением с Китаем ради доступа к чипам NVIDIA
3
Материнские платы Intel Z890 будут поставляться с включенным профилем «Настройки по умолчанию»
4
"М.Видео-Эльдорадо" открывает предзаказы на PS5 Pro
2
Проблемы с производством 2-нм чипов заставляют Samsung отзывать персонал с завода в Тейлоре в США
+
«Ростех» расширит серийный выпуск Су-57 — ОАК строит новое здание для производства истребителей
4
Украина снова нуждается в десятках миллиардов долларов, на этот раз для поддержки бронетехники
+
Складной смартфон Honor Magic V3 пользуется огромным спросом
+
Киев надеется получить доступ к складам списанного вооружения итальянской армии
+
В Европе обвинили Epic Games, Electronic Arts и Microsoft в умышленном обмане молодых геймеров
+
6 телефонов Samsung уже получают обновление One UI 6.1.1 с Galaxy AI
1
GeForce RTX 4070 с памятью GDDR6 сравнили в играх и бенчмарках с базовой версией на GDDR6X
8
НАСА завершило рискованную операцию по замене двигателей на зонде «Вояджер-1»
+
Состоялась премьера нового Toyota 4Runner
+
Процессор MediaTek Dimensity 9400 уступает Snapdragon 8 Gen 4 в бенчмарке
+
Nothing считает, что лучше сэкономить $700 и купить CMF Phone 1 вместо iPhone 16 Plus
4
Импорт машин в Россию из Южной Кореи вырос практически на 25%
+
Контрнаступление российских войск в Курской области стало для ВСУ неожиданностью
9

Популярные статьи

Американские фантастические фильмы на широких экранах в СССР (субъективный обзор)
6
Популярные заблуждения о правилах зарядки смартфона, о существовании которых знать необязательно
8
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 и почему это линукс курильщика
27
8 захватывающих и красивых игр на ПК, ради которых не жалко купить мощную видеокарту в 2024 году
12
Новая серия процессоров Ryzen 9000 приехала в Россию – за Ryzen 9 9950X просят почти 100 000р
45
Concord - лакмусовая бумажка современной игровой индустрии
18
Кого советские солдаты отказывались брать в плен
9
"Deathbound" - очень спорный "соулслайк" (краткий обзор игры)
+
Тестирование Geforce 9800 GT Green или сказание о том, как может подвести видеокарта
16
5 странных, но интересных игр, которые доказывают, что игры - искусство
7

Сейчас обсуждают

Китя
22:58
DLSS и PSSR это шахматная графика. Пример что такое натив в 4К видишь 8,294.400 пикселей. шахматная 4К видишь уже 4,147,200 пикселей. DLSS качество видишь уже 3,386,400 пикселей. Это с 4К делает 2К. ...
Разгон 7900ХТХ или выясняем насколько плоха референсная модель
World Trailer
22:47
Ну извините... производитель на сайте продукта в те годы так и писал: Palit 9800 GT 512MB Green: Interface: PCI Express 2.0 x16 Power Requirements: No additional power connector required Это же н...
Тестирование Geforce 9800 GT Green или сказание о том, как может подвести видеокарта
SlyBiBi
22:46
На что способна старая Radeon RX 580 с вторичного рынка, и какие есть альтернативы в 2024 году
SlyBiBi
22:46
Легко. Такому "аффтару" на очередной рекламный высер - не жалко.
На что способна старая Radeon RX 580 с вторичного рынка, и какие есть альтернативы в 2024 году
666MAXIMUS999
22:45
Пробежался по тексту чисто поржать, как подгорает у зумер-сони боя..)) Насколько же рабы зомбированы. Я конечно ПК боярин, и на всех остальных поглядываю ну вы сами понимаете, кто с приставками, это т...
Анонс PlayStation 5 Pro - цирк и балаган современного игрового комьюнити
SlyBiBi
22:44
Не, он срёт рекламой. Насрал уже столько, что на 10 рекламных агенств хватит. А маскирует свое рекламо-дрочерство "честно спи...жеными" опусами с и-нета.
Как защитить личные данные на смартфоне в случае утери или кражи
Cowboy Huggies
22:43
В отпуск уйду и поставлю, сейчас не до игр. У меня вообще встроенная видеокарта.
На что способна старая Radeon RX 580 с вторичного рынка, и какие есть альтернативы в 2024 году
Nvidia&Intel Hater
22:41
Не позорился бы.Это просто жесть мыло.в коллекцию dlssgavno добавил.И этот клоун чет про ошметки говорит.у самого куски кала какие то в воздухе и кляксы.пипец
Разгон 7900ХТХ или выясняем насколько плоха референсная модель
SlyBiBi
22:41
Как защитить личные данные на смартфоне в случае утери или кражи
Nvidia&Intel Hater
22:37
Все размыто в ж,спсибо длсс,картинка что блевануть можно.все плывет.даа четкость просто супер.ну и параша твое длсс.И не моя дрисня а таа и оно так у всех будет,но твой длсс пробил дно,привет 1280 на ...
Разгон 7900ХТХ или выясняем насколько плоха референсная модель
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем