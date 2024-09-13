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TECNO анонсировала складные смартфоны Phantom V Fold 2 и V Flip 2
Линейка складных смартфонов TECNO Phantom пополнилась двумя моделями

Не самый известный в мировом масштабе производитель мобильных устройств, компания TECNO, выпускает немало моделей смартфонов. Есть у неё даже складные модели по ценам заметно ниже, чем у Samsung, Google и других громких имён. 13 сентября этот бренд анонсировал два новых складных аппарата.

Новинками стали смартфоны Phantom V Flip 2 и Phantom V Fold 2. Это стильные устройства, где не забыты возможности искусственного интеллекта, как это сейчас принято в мобильных устройствах. Phantom V Flip 2 обладает более крупным внешним экраном по сравнению с Samsung Galaxy Z Flip 6. Скорее его можно сравнивать с устройствами Motorola Razr 50 и Razr 50 Ultra.

Диагональ этого экрана равна 3,64 дюйма, и рядом располагаются две камеры. Здесь обещана поддержка свыше 2000 приложений, чтобы необходимость раскрывать устройство была минимальной.

Внешний экран предлагает множество настроек, мини-игры и интерактивных питомцев. Внутри находится экран размером 6,9 дюйма с частотой 120 Гц, разрешением FullHD+ и частотой ШИМ 2160 Гц.

Шарнир аппарата сделан из стали аэрокосмического уровня и должен выдержать 400000 циклов открытия и закрытия. Экран можно поставить под углом от 30 до 150°. Доступны режимы работы FreeCam, FreeCam Selfie, FreeCam Group Selfie и FreeCam Video.

Основная камера получила разрешение 50 Мп, столько же у сверхширокоугольной. Разрешение передней камеры равно 32 Мп. Устройство работает от аккумулятора ёмкостью 4720 мАч с мощностью зарядки 70 Вт. До 50 % аппарат заряжается за 15 минут, полностью — за 43 минуты.

Установлена система Android 14 с программной оболочкой HiOS. Внутри корпуса находится процессор MediaTek Dimensity 8020, объём оперативной памяти равен 8 ГБ, хранилище — 256 ГБ. Доступны зелёный и серый цветовые варианты устройства. Продажи начнутся 23 сентября в Африке, Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Стоимость составляет $699.

Модель V Fold 2 раскрывается в стиле книги. Внешний экран имеет большой размер — 6,42 дюйма, а внутренний — 7,85 дюйма. Частота обновления на обоих — 120 Гц, у внутреннего экрана разрешение 2K+. Внешний экран получил незначительный изгиб при соотношении сторон 21:9.

Размер складки должен быть не больше 0,01 мм. Шарнир помогает раскрывать устройство в диапазоне 30–120° и тоже должен выдержать 400000 циклов. На внешнем экране поддерживается множество приложений.

Ёмкость аккумулятора составляет 5750 мАч, мощность зарядки — 70 Вт. До 50 % смартфон заряжается меньше чем за 20 минут, полностью — за 50 минут. Есть беспроводная зарядка мощностью 15 Вт.

Доступен стилус Phantom V Pen весом 10 г с двумя кнопками. Внутри находится аккумулятор ёмкостью 80 мА·ч, что даёт 2 часа работы. На смартфоне находится три основные камеры с разрешениями 50 Мп и две селфи-камеры по 32 Мп. Одна из основных камер является портретной с 2-кратным оптическим зумом и 20-кратным цифровым. Другая камера — сверхширокоугольная, третья основная — с размером сенсора 1/1,3 дюйма.

Устройство должно получать обновления Android на протяжении двух лет и три года патчи безопасности. Инструменты искусственного интеллекта позволяют выполнять переводы с языка на язык, создавать контент и делать резюме существующего. Помощник Ella работает на основе Gemini. Он умеет включать режим энергосбережения, Bluetooth, менять системный язык и выполняет свыше 400 других функций.

Этот аппарат подороже и стоит $1099. Продаваться он будет в тех же регионах, что и первая модель.

#смартфоны #tecno
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