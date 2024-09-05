Новые смартфоны Tecno могут похвастаться большими экранами и мощными процессорами

Слухи о новых складных устройствах Tecno, Phantom V Fold 2 и Phantom V Flip 2, уже некоторое время обсуждаются. Сегодня появились реальные изображения этих устройств благодаря утечке от SpillSomeBeans.

Phantom V Flip 2 получил значительные обновления. У него теперь существенно увеличенный внешний экран, в отличие от круглой панели предыдущей версии. Хотя сложно оценить границы внешнего дисплея, так как он выключен, внутренний экран выглядит с симметричными рамками по всему периметру. Также имеется отверстие вверху для селфи-камеры.

Наклейка на задней части смартфона подтверждает важные характеристики: поддержку двух SIM-карт, 256 ГБ встроенного хранилища и модельный номер AE11. Устройство было замечено на Geekbench с процессором Dimensity 8050.

Что касается Phantom V Fold 2, его модельный номер — AE10, и он также появлялся на платформе Geekbench с процессором Dimensity 9000+. У устройства есть вырезы для фронтальных камер как на внешнем, так и на внутреннем дисплее, а на тыльной стороне расположена тройная камера с телеобъективом. Основной сенсор камеры обладает разрешением 50 МП.