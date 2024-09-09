Данная робособака стала первый изделием бренда на рынке роботизированных устройств

Компания не представила новые смартфоны на выставке. Однако предложила несколько интересных технологий. Примером является Tecno Dynamic 1, который стал гордостью бренда на IFA 2024. Этот продукт представляет собой роботизированную собаку. Хотя на рынке уже есть подобные роботы, для бренда Tecno это первое устройство данного типа. Разработчики рассказали, что Dynamic 1 обладает «современным биоморфным дизайном».

Эксплуатировать его можно через смартфоны, пульты дистанционного управления и с помощью голосовых команд. Внутри установлен 8-ядерный процессор, сопровождающийся модулем глубинной камеры Intel RealSense D430. Также предусмотрены бинокулярные и инфракрасные датчики. Максимальный крутящий момент в его суставе составляет 45 Нм / кг. Это позволяет ему преодолевать лестницы, прыгать и даже пожимать руки.

Команда Tecno утверждает, что их собака-робот имеет «реалистичные черты, вдохновленные немецкой овчаркой». Дизайн выглядит довольно неплохо, учитывая, что это первая попытка Tecno создать собаку-робот. В комплекте имеется аккумулятор мощностью 15 000 мА*ч. Пока неизвестно, насколько он эффективен, так как Tecno не предоставила конкретных данных. Компания отметила, что в состав устройства входит «система искусственного интеллекта Hyper Sense Fusion System». Она существенно улучшает производительность Tecno Dynamic 1.

Представители компании обещали предоставить больше информации о своем изделии немного позже. Также Tecno планирует расширить своё влияние и на других рынках. Было подчеркнуто, что бренд не ограничивается выпуском высококачественных смартфонов.