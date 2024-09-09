Honor MagicBook Art 14 Snapdragon Edition оснащен великолепным OLED-дисплеем, предлагает до 15 часов автономной работы и обладает расширенными функциями ИИ.

На выставке IFA 2024 в Берлине Honor представила MagicBook Art 14 Snapdragon Edition — новый ультрабук, который обещает стать настоящим прорывом в сегменте тонких и лёгких ноутбуков. Новинка работает на базе новейшей платформы Snapdragon X Elite от Qualcomm, что гарантирует высокую производительность, впечатляющую автономность и широкие возможности искусственного интеллекта.

Honor MagicBook Art 14 Snapdragon Edition поражает своим изящным дизайном. Толщина корпуса составляет 10 мм, а вес — всего 1 кг, что делает его одним из самых портативных 14-дюймовых ноутбуков на рынке. Корпус, выполненный из прочного магниево-алюминиевого сплава, не только лёгок, но и приятен на ощупь.

Экран – одна из самых сильных сторон новинки. 14,6-дюймовая OLED-матрица с разрешением 3,1K (3120 x 2080 пикселей) обеспечивает невероятно чёткое, контрастное и насыщенное изображение. Благодаря тонким рамкам, соотношение экрана к корпусу достигает 97%, создавая эффект полного погружения при просмотре контента.

Сердцем MagicBook Art 14 Snapdragon Edition стал новейший процессор Qualcomm Snapdragon X Elite. 12 высокопроизводительных ядер с максимальной частотой 4,0 ГГц в сочетании с 16/32 ГБ оперативной памяти и терабайтным SSD-накопителем обеспечивают молниеносную работу приложений и мгновенную загрузку системы.

Отдельного внимания заслуживает интегрированный в Snapdragon X Elite ИИ-процессор NPU, который обеспечивает до 45 TOPS производительности в задачах искусственного интеллекта. Это открывает перед MagicBook Art 14 Snapdragon Edition широкие возможности для обработки фото и видео, распознавания речи и других задач, требующих больших вычислительных мощностей.

Инженеры Honor проделали огромную работу по оптимизации энергопотребления. Благодаря системе OS Turbo 3.0 MagicBook Art 14 Snapdragon Edition способен проработать до 15 часов в режиме воспроизведения видео – впечатляющий результат для такого тонкого и лёгкого ноутбука.

Ноутбук работает под управлением операционной системы MagicOS с поддержкой технологии Smart Interconnect, которая обеспечивает бесшовное взаимодействие с другими устройствами Honor. Функция MagicRing позволяет управлять смартфоном, планшетом и ноутбуком с помощью одних периферийных устройств, а инструмент AI Eraser, знакомый по смартфону Magic V3, поможет быстро удалить ненужные объекты с фотографий.

Honor пока не объявила официальную цену на MagicBook Art 14 Snapdragon Edition, но, учитывая позиционирование устройства, можно ожидать, что она будет конкурентоспособной в премиум-сегменте. Продажи новинки ожидаются в ближайшее время.