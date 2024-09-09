Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zerox852
Honor выпускает MagicBook Art 14 Snapdragon Edition с процессором Qualcomm Snapdragon X Elite
Honor MagicBook Art 14 Snapdragon Edition оснащен великолепным OLED-дисплеем, предлагает до 15 часов автономной работы и обладает расширенными функциями ИИ.

На выставке IFA 2024 в Берлине Honor представила MagicBook Art 14 Snapdragon Edition — новый ультрабук, который обещает стать настоящим прорывом в сегменте тонких и лёгких ноутбуков. Новинка работает на базе новейшей платформы Snapdragon X Elite от Qualcomm, что гарантирует высокую производительность, впечатляющую автономность и широкие возможности искусственного интеллекта.

Honor MagicBook Art 14 Snapdragon Edition поражает своим изящным дизайном. Толщина корпуса составляет 10 мм, а вес — всего 1 кг, что делает его одним из самых портативных 14-дюймовых ноутбуков на рынке. Корпус, выполненный из прочного магниево-алюминиевого сплава, не только лёгок, но и приятен на ощупь.

Экран – одна из самых сильных сторон новинки. 14,6-дюймовая OLED-матрица с разрешением 3,1K (3120 x 2080 пикселей) обеспечивает невероятно чёткое, контрастное и насыщенное изображение. Благодаря тонким рамкам, соотношение экрана к корпусу достигает 97%, создавая эффект полного погружения при просмотре контента.

Сердцем MagicBook Art 14 Snapdragon Edition стал новейший процессор Qualcomm Snapdragon X Elite. 12 высокопроизводительных ядер с максимальной частотой 4,0 ГГц в сочетании с 16/32 ГБ оперативной памяти и терабайтным SSD-накопителем обеспечивают молниеносную работу приложений и мгновенную загрузку системы.

Отдельного внимания заслуживает интегрированный в Snapdragon X Elite ИИ-процессор NPU, который обеспечивает до 45 TOPS производительности в задачах искусственного интеллекта. Это открывает перед MagicBook Art 14 Snapdragon Edition широкие возможности для обработки фото и видео, распознавания речи и других задач, требующих больших вычислительных мощностей.

Инженеры Honor проделали огромную работу по оптимизации энергопотребления. Благодаря системе OS Turbo 3.0 MagicBook Art 14 Snapdragon Edition способен проработать до 15 часов в режиме воспроизведения видео – впечатляющий результат для такого тонкого и лёгкого ноутбука.

Ноутбук работает под управлением операционной системы MagicOS с поддержкой технологии Smart Interconnect, которая обеспечивает бесшовное взаимодействие с другими устройствами Honor. Функция MagicRing позволяет управлять смартфоном, планшетом и ноутбуком с помощью одних периферийных устройств, а инструмент AI Eraser, знакомый по смартфону Magic V3, поможет быстро удалить ненужные объекты с фотографий.

Honor пока не объявила официальную цену на MagicBook Art 14 Snapdragon Edition, но, учитывая позиционирование устройства, можно ожидать, что она будет конкурентоспособной в премиум-сегменте. Продажи новинки ожидаются в ближайшее время.

#honor #ноутбук #ноутбук 2024 #ноутбук для учёбы #ноутбук для ретроигр #qualcomm snapdragon x elite #honor magicbook art 14 snapdragon edition
+
Написать комментарий (0)
HONOR выпустила свой популярный ноутбук MagicBook Art 14 в версии с чипом Snapdragon X Elite
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Запущенная 4 года назад первая плавучая ветряная электростанция превзошла ожидания
3
Чипы TSMC американского производства уже достигли того же уровня качества, как и на Тайване
11
Экспериментальный солнечный парус НАСА ACS3 начал странно "колебаться" на орбите
4
Открылось предварительное бронирование тройного смартфона Huawei Mate XT Extraordinary Master
+
Появились кадры применения ВС РФ ФАБ-3000 на Курском направлении
2
Как слияние черных дыр объясняет загадку Sgr A* в нашей галактике
+
Маск неожиданно высказался о Black Myth: Wukong
+
Почему NVIDIA не может выпустить GeForce RTX 5090 в 2024, и почему не всем инсайдерам стоит доверять
4
В НАСА придумали, как вытащить застрявших астронавтов Boeing Starliner
2
В The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom пояивлась новая способность "Fuse"
5
Business Insider: Поколение Z отказывается от поисковика Google
3
Blue Origin планирует уложиться в сжатые сроки запуска первой миссии New Glenn
2
«Яндекс» разработал высокодетализированную карту для навигации по крупным городам юга России
+
Боец ММА Конор Макгрегор выдвигается на пост президента Ирландии
3
Galaxy S25 Ultra может стать самым тонким флагманом Samsung за последние несколько лет
+
Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил необычную атмосферу на экзопланете L98-59 d
+
Разработчик Helldivers 2 сообщает о сентябрьских изменениях в балансе
+
Galaxy S25 Ultra станет самым тонким флагманом от Samsung за последние пять лет
+
Первый в мире смартфон с тройным складыванием Huawei Mate XT доступен для предварительного заказа
+
Почему iPhone 16 станет роскошью в России: причины астрономических цен
3

Популярные статьи

Основные ошибки, которые допускают пользователи во время эксплуатации телевизора
12
Eurasian Times: Запад обеспокоен российской ракетой «Буревестник», которая опаснее МБР «Сармат»
11
Как советские граждане избегали мобилизации во время Великой Отечественной войны
16
Что за "Гром" на самом деле ударил по заводу в Харькове и откуда столько путаницы
7
Почему дорогостоящие брендовые видеокарты вредны для кошелька и совершенно бесполезны в игровом ПК
27
5 самых выгодных игровых видеокарт на вторичном рынке РФ с лучшим соотношением между ценой и fps
7
Почему свет светодиодных ламп вреден для зрения, а солнечный нет
18
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры. Часть 3
9
Подборка аниме для начинающих — знакомимся с азиатской анимацией
19

Сейчас обсуждают

Анна Франскевич
01:03
"Она стала отображаться поверх игр, запущенных в оконном режиме в полный экран" Такое чувство что панель задач поверх полноэкранных приложений, на винде это уже не баг, а фича. Ибо я этот косяк наблюд...
Почему я не спешу обновлять Windows 11 до последней версии — обзор связанных с апдейтами проблем
JM+
01:02
На крю-8 можно улететь только выкинув груз, и без скафандров. Этот груз часть экспериментов на сотни миллионов долларов. Его не выкинут, если станция в норме. Будут ждать полноценный транспорт.
В НАСА придумали, как вытащить застрявших астронавтов Boeing Starliner
Александр Сечков
00:57
Расширение доли амд может добиться только ценовой войной. А они не торопятся этого делать. По другому у них не получится. Это расплата за майнинг бум.
Илон Маск теперь контролирует две трети всех активных спутников
koshaus
00:53
Дробышевский - глазооткрыватель для недоумков, зачарованных его феерическим словесным поносом.
Как создавали скрипки Страдивари и почему даже сейчас не удается их повторить
Welsper
00:42
ThermalRight SilverArrow IB-E (TDP 320Вт) вполне удерживает i7-13700kf "ниже 90С". Причем только один "Ty-140" влез из-за памяти - вторая вертушка 120-ка какая-то. У меня под ним стояли куда более гор...
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры. Часть 3
Doctors103
00:25
Все правильно пишет автор. Правильно только по отношению к 5700XT. В заводской упаковке лежит Sapphire Nitro+ Radeon RX 5700 XT 8GB,полностью в рабочем состоянии, шикарная карточка, три года работала...
5 самых выгодных игровых видеокарт на вторичном рынке РФ с лучшим соотношением между ценой и fps
Gamandril
00:16
Итак специально для любителей Windows как прошивки для запуска игр. Если уж вы раскошелились можете установить ее в виртуалку. Это решает проблему переноса винды на новый компьютер так как винда клеит...
Ускорение компьютера в играх с раскрытием потенциала видеокарты и снижением нагрузки на ЦП
DIP48
00:01
Так экраны мониторов и телефонов как раз зрение и сажают. Почти все IT- очкарики.))) А кто еще нет, так еще не вечер. К старости такими станут
Почему свет светодиодных ламп вреден для зрения, а солнечный нет
DIP48
00:01
От любой LED лампы, даже самой дорогой, глаза как песком посыпаны после 15-20 минут нахождения в таком свете.
Почему свет светодиодных ламп вреден для зрения, а солнечный нет
Антон Тутынин
00:00
Ага, выделят тебе на Чукотке гектар и лям рублей. Что ты там на эти деньги построишь?
В регионах Дальнего Востока будут давать 1 млн рублей на третьего ребенка
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем