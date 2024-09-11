Honor вскоре запустит новую технологию под названием «HONOR AI Agent».

Компания Honor Terminal Co., Ltd., известная своими достижениями в области потребительской электроники, недавно подала заявку на регистрацию товарного знака «HONOR AI». Эта заявка находится в стадии предметной проверки и является частью более широкой стратегии компании по развитию искусственного интеллекта. Генеральный директор Honor, Чжао Мин, недавно рассказал о значительном прогрессе в инновациях компании в области искусственного интеллекта. Основной акцент делается на четырëхуровневой архитектуре искусственного интеллекта, которая станет фундаментом для будущих технологических достижений Honor. Одним из ключевых направлений является запуск новой технологии под названием «HONOR AI Agent», которая будет реализована в флагманской модели следующего поколения «Honor Magic 7 Series».

6 сентября 2024 года на Международной выставке потребительской электроники (IFA) в Берлине, Германия, компания Honor представила миру свои последние достижения в области искусственного интеллекта на стороне устройства — HONOR AI Agent. Эта технология не просто инструмент или помощник искусственного интеллекта, а полноценный интеллектуальный агент, способный автономно планировать и выполнять сложные задачи. HONOR AI Agent может активно воспринимать окружающую среду, изучать поведенческие привычки пользователя и принимать решения на основе намерений пользователя. Это обеспечит пользователям более интеллектуальный пользовательский опыт, позволяя смартфонам лучше понимать и удовлетворять персональные потребности пользователей.

Чжао Мин также подчеркнул, что HONOR AI Agent предоставит пользователям более естественные методы взаимодействия, такие как голосовые команды и управление жестами. Это позволит обеспечить бесперебойную связь с мобильными телефонами, сделав взаимодействие более интуитивным и удобным. Представляя HONOR AI Agent, компания Honor стремится создать более интеллектуальную и персонализированную экосистему. Целью является сделать мобильные телефоны не только инструментом связи, но и незаменимым партнером в жизни пользователей.