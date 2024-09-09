Это связано с тем, что направление его развития представляет собой идеальную форму искусственного интеллекта, подобную "Джарвису".

В последнее время компания Honor анонсировала ряд инновационных продуктов, среди которых особое внимание привлекает серия смартфонов Honor Magic 7. Согласно информации от известного инсайдера Digital Chat Station, внутреннее кодовое имя Honor Magic 7 — "Железный человек" (Iron Man), а направление его развития представляет собой идеальную форму искусственного интеллекта, подобную "Джарвису" (Jarvis) из фильмов о Тони Старке.

Одним из ключевых моментов серии Honor Magic 7 является запуск более активного агента искусственного интеллекта. Этот агент станет первым на платформе Android, что делает его значительным шагом вперед в развитии мобильных технологий. Все сложные задачи будут упрощены, например, отключение автоматического платежа связанного приложения можно выполнить всего одной фразой. Это означает, что всё, что захочет сделать пользователь с помощью "одной фразы", будет реализовано, что существенно упрощает взаимодействие с устройством.

Серия Honor Magic 7 будет оснащена флагманской мобильной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Хотя это будет не первый смартфон в мире на основе данного чипсета, но Honor Magic 7 станет одной из первых моделей, использующих его. Выпуск серии Honor Magic 7 был перенесен на ноябрь этого года, что даст компании время для тщательной подготовки и тестирования.

В этом году компания Honor планирует выпустить ещё семь смартфонов, включая серию Honor Magic 7. Полный список включает: Honor Magic 7, Honor Magic 7 Pro, Honor 100 GT, Honor 300, Honor 300 Pro, Honor X60 и Honor X60 GT. Этот широкий спектр моделей позволит пользователям выбрать устройство, соответствующее их индивидуальным потребностям и предпочтениям.