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BMW и Toyota объединяют силы для создания водородного автомобиля к 2028 году
BMW объявила о запуске массового производства водородных автомобилей в 2028 году в сотрудничестве с Toyota. Новый проект направлен на использование передовых технологий топливных элементов для создания экологически чистых автомобилей.

Немецкий автопроизводитель BMW заявил о своих планах начать массовое производство автомобилей на водородном топливе в 2028 году. Это заявление стало результатом совместной работы с японской компанией Toyota, которая уже имеет опыт в разработке водородных технологий.

Водород рассматривается как одна из альтернатив традиционным двигателям внутреннего сгорания, особенно в свете усиливающегося давления со стороны правительств на снижение выбросов углерода. Однако, несмотря на свои экологические преимущества, водородные технологии остаются на стадии развития, сталкиваясь с высокими затратами и нехваткой инфраструктуры для заправки. BMW намерена изменить эту ситуацию, углубив сотрудничество с Toyota, чтобы совместно разрабатывать новые технологии и модели.

В 2014 году Toyota выпустила Mirai, первый массовый автомобиль на водородных топливных элементах, однако его продажи оказались ограниченными. В отличие от этого, BMW уверена, что их совместная работа с Toyota позволит создать более привлекательные для покупателей автомобили. Ожидается, что новые модели сохранят уникальные черты обеих компаний, что позволит им выделяться на фоне конкурентов.

Недавно BMW провела испытания концепт-кара iX5, который стал важным шагом на пути к серийному производству водородных автомобилей. Вице-президент BMW по водородным автомобилям, Майкл Рат, отметил, что новая модель будет доступна по привлекательной цене, хотя конкретные детали пока не раскрыты. Это может быть значимым фактором, учитывая, что многие автопроизводители сосредоточены на электрических автомобилях, а спрос на них в Европе в последнее время снизился.

Водородные автомобили работают на чистом газе, который соединяется с кислородом в топливном элементе, производя электроэнергию. При этом единственным выбросом является водяной пар, что делает эту технологию экологически чистой. Однако, несмотря на эти преимущества, водородные автомобили сталкиваются с рядом проблем, включая недостаток заправочных станций. По данным консалтинговой компании LBST, на конец 2023 года в мире насчитывалось всего 921 водородная заправочная станция, причем Китай лидирует по количеству станций, что вдвое больше, чем в Германии.

Европейская комиссия, которая намерена запретить продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей к 2035 году, поставила амбициозные цели по созданию сети водородных зарядных станций.

#автомобили #toyota #bmw #водород
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