Toyota отзывает более 43 000 гибридных внедорожников Sequoia из-за опасений, что крышка форкопа может отвалиться, что может стать потенциальной опасностью на дороге и увеличить риск аварии.

Toyota вынуждена отозвать более 43 000 своих гибридных внедорожников Sequoia из-за возможной проблемы с крышкой форкопа, которая может отсоединяться, создавая риск аварии. Об этом сообщили и автопроизводитель, и Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA).

Данная модель имеет крышку буксировочного устройства, закрепленную зажимами к заднему бамперу. В силу особенностей конструкции иногда возникает вероятность ее ненадежного удержания. Для устранения данной проблемы владельцы должны обратиться к дилерам, где они смогут бесплатно получить обновленную крышку, а также измененный задний бампер. Toyota уведомит клиентов, что для снижения риска они могут временно снять крышку до появления альтернативной.

Отзыв касается только гибридных моделей Sequoia 2023-2024 годов, собранных в определенные сроки. Модели других серий Toyota или Lexus, представленные на американском рынке, имеют разные конструкции крышек. Toyota также отзовет около 1900 внедорожников Sequoia 2023-2024 годов за пределами США.

Важно также отметить, что отзыв касается только ограниченного количества моделей, и владельцы других автомобилей марки могут не волноваться.