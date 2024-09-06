Nvidia увеличила свою долю рынка видеокарт больше других

Аналитическая компания Jon Peddie Research опубликовала очередной ежеквартальный отчёт относительно поставок видеокарт. Во втором квартале года объём поставок вырос на 2,8%, а за год — на 16%.

Всего было выпущено 70 млн экземпляров видеокарт, хотя обычно во втором квартале по сравнению с первым наблюдается спад. Средний показатель за 10 лет демонстрирует падение на 7%.

Поставки видеокарт для настольных компьютеров выросли на 21%, для ноутбуков — на 13%. Доля AMD увеличилась на 0,2%, а Nvidia показала рост доли на 2%. Доля Intel сократилась на 2,1%. По объёму поставок AMD показала рост на 3%, Intel — спад на 1,4%, Nvidia — рост на 10%. Nvidia заявила о рекордном доходе на рынке игровых видеокарт.

Если же говорить о рынке центральных процессоров, за квартал падение поставок составило 4,6%, а за год — рост на 10,7%. До 2026 года прогнозируется совокупный годовой темп роста поставок видеокарт на 4,2%, до 3,3 млрд к концу этого периода. В ближайшие 5 лет доля дискретных видеокарт должна вырасти до 23%.

На рынке в настоящее время наблюдается нестабильность, но представители отрасли прогнозируют рост поставок в следующем квартале на 7,6%. В прошлом году в этот период поставки уменьшились на 7,9%.