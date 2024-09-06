Аналитики и инвесторы заявили, что Intel, скорее всего, будет исключена из индекса Доу Джонса после почти 60-процентного падения акций компании в этом году, что сделал её худшей в списке.

Акции Intel значительно упали — на 60% в текущем году, что ставит компанию под угрозу исключения из индекса Dow Jones. Когда-то Intel, наряду с Microsoft, была среди первых технологических гигантов, вошедших в промышленный индекс во времена бума доткомов в конце 90-х годов.

Аналитики предполагают, что с падением акций почти на 60% Intel может быть исключена из индекса, так как она стала наихудшей из компаний списка. 3 сентября акции компании упали на 7% на фоне снижения рынка, в то время как индекс Philadelphia SE Semiconductor упал на 6% из-за падения продаж чипов в июле.

Потеря места в индексе станет ударом для репутации Intel. Компания не успела инвестировать в искусственный интеллект и сталкивается с убытками от своих контрактных производственных предприятий. Для финансирования реструктуризации Intel приостановила дивиденды и объявила об увольнениях 15% сотрудников, однако многие эксперты считают, что эти меры могут быть недостаточно эффективными.

Райан Детрик из Carson Group отметил, что исключение Intel уже было неизбежным, и последние результаты могут быть решающим фактором.

Кроме того, отчеты показывают, что Intel не только отстает в технологии производства, но и теряет свою долю на рынке, что делает ее уязвимой в условиях растущей конкуренции со стороны других производителей полупроводников. NVIDIA, AMD и другие компании в последние годы значительно усилили свои позиции, предлагая более инновационные и мощные решения для клиентов. Инвесторы ждут от Intel дальнейших шагов, которые могли бы вернуть доверие к бренду.

Intel находится на опасном краю. Если исключение из индекса произойдет, это станет символом краха одной из самых влиятельных и знаковых компаний в истории технологий.