А также их спецверсий для Китая.

NVIDIA разрабатывает для флагманской видеокарт GeForce RTX 5090 систему охлаждения, рассчитанную на отведение 600 ватт тепла, сообщает VideoCardz со ссылкой на ресурс Benchlife. Накануне сообщалось, что 600 ватт — это мощность RTX 5090. Похоже, что информация оказалась неточной, названное значение относится именно к тепловым характеристикам системы охлаждения, а не энергопотреблению. Согласно источнику, энергопотребление RTX 5090 составит 550 ватт — это показатель TGP.

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Аналогично для GeForce RTX 5080, названные накануне 400 ватт — тепловая производительность системы охлаждения. Энергопотребление TGP субфлагманской видеокарты якобы составит 350 ватт, утверждают в Benchlife. Говорится о разработке пяти конструкций.

Помимо этого, сообщается о разработке двух спец-версий видеокарт новой игровой линейки для Китая — это GeForce RTX 5090D и RTX 5080D. Введённых ранее санкций США запрещают поставки в Китай графических ускорителей с совокупной вычислительной мощностью, превышающей определённую величину. Так, RTX 4090 текущего поколения уже подпадает под запрет, поэтому NVIDIA разработала для Китая урезанную версию RTX 4090D.

Дата презентации новинок неизвестно, по одной из версий, это произойдёт к концу этого года, по другой — в начале следующего года.