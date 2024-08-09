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СтарыйДед
Появилось изображение Honor 300 Pro с необычной формой модуля камер
Судя по изображению, Honor 300 может получить улучшения в области камер.

Совсем недавно появились смартфоны серии Honor 200, но мировые технологии не стоят на месте, и уже появились первые изображения и слухи о предстоящем Honor 300 Pro. Хотя официальной информации от производителя пока нет, но можно сделать некоторые выводы на основе характеристик предшественника.

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Наиболее интригующей частью нового смартфона является его задняя панель, где, согласно полученному изображению, расположен необычный модуль камер в форме капли. Honor установила несколько камер, которые заметно выделяются на фоне всего остального на задней панели. Это может свидетельствовать о значительном улучшении фотовозможностей по сравнению с Honor 200 Pro. Honor 200 Pro уже имел перископическую камеру с 2,5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией изображения, которая позволяет делать резкие снимки даже без использования штатива.

Что касается технических характеристик, то можно ожидать, что Honor 300 Pro будет оснащён высокопроизводительным вычислительным чипом, таким как Snapdragon 8s Gen 3, который обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Аккумулятор, вероятно, будет иметь ёмкость не менее 5300 мА*ч, как и у предшественника, и поддерживать зарядку через USB мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 66 Вт. Экран нового смартфона, скорее всего, будет лучше, чем у предшественника, который имел разрешение 2700x1224 и частоту обновления 120 Гц.

#смартфон #honor #смартфон 2024 #honor 200 #honor 200 pro #honor 300 pro
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