Nintendo Switch 2 может сохранить обратную совместимость с консолью первого поколения

Согласно последней информации, началось промышленное производство будущей игровой консоли Nintendo Switch 2. Источником данных является занимающаяся сборкой японская компания.

Компанию под названием Hosiden в Twitter упомянул инсайдер Дэвид Гибсон. Согласно его сведениям, в третьем квартале финансового года она расходует 2 млрд йен на промышленное оборудование и 1 млрд йен на автоматизацию для удовлетворения потребностей своего главного клиента из сферы развлечений. Нетрудно предположить, что речь идёт о производстве игровой консоли.

Прокомментировал эту информацию другой известный инсайдер NateTheHate и кое-что добавил от себя. По его сведениям, новая консоль сохранит обратную совместимость с играми для первой Nintendo Switch.

Вряд ли дополнительной информации придётся ждать долго. Кристофер Дринг из Gamesindustry.biz на этой неделе сообщил, что до конца сентября случится новость, связанная с Nintendo Switch 2. Вряд ли это будет официальный анонс, но можно рассчитывать на получение информации об окончательном названии устройства и возможность увидеть её.