Snapdragon X Plus охватит ещё один ценовой сегмент ноутбуков

Компания Qualcomm на выставке IFA 2024 собирается представить свой новый продукт. Это будет очередная модель из линейки компьютерных процессоров Snapdragon X. Речь идёт о второй модели X Plus под названием X1P-42-100 и первом восьмиядерном чипе на архитектуре Oryon.

Этот процессор нацеливается на ноутбуки в ценовой категории до $800. Производительность его графической составляющей будет заметно ниже, и максимальная производительность снизится с 4,6 TFLOPS до 1,7 TFLOPS, если сравнивать с флагманским чипом Snapdragon X Elite.

Маркетинговое изображение опубликовал известный инсайдер IceUniverse. Согласно этому изображению, производительность искусственного интеллекта будет достигать 45 TOPS, на уровне других процессоров Snapdragon X.

Qualcomm официально пока не назвала дату выпуска, но анонсирован может быть не один процессор. Прямая трансляция мероприятия из Берлина состоится 4 сентября.