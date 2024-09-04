Премиальный планшет Galaxy Tab S10 Ultra ожидается в октябре

Компания Samsung в середине лета провела мероприятие, на котором анонсировала свои складные смартфоны очередного поколения. Тогда же от неё ждали появления линейки планшетов Galaxy Tab S10. Этого не произошло, и теперь ожидается, что планшеты представят в октябре. В преддверии этого события количество утечек информации о них постоянно увеличивается. Очередная утечка произошла благодаря известному инсайдеру Эвану Блассу.

Он поделился официальным изображением планшета Galaxy Tab S10 Ultra. Наверху сохранится выемка, где будут располагаться передние камеры. Задняя сторона не отличается от планшета нынешнего поколения, обладая металлической панелью и двумя вертикально расположенными камерами. Магнитные порты для подключения клавиатуры и аксессуаров тоже находятся на прежних местах. Должны остаться неизменными и размеры планшета.

Прежние утечки говорили о том, что стандартная модель будет снята с производства, и останутся только варианты Plus и Ultra. Кроме того, вместо процессоров Snapdragon впервые в планшетах Samsung премиального уровня могут применяться чипы MediaTek.

Не исключено, что одновременно с планшетами будет представлен также смартфон Galaxy S24 FE.