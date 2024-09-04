Galaxy Watch снимают электрокардиограмму почти на уровне специального оборудования

Обладатели смарт-часов и фитнес-трекеров могут задаться вопросом, насколько точные показания они демонстрируют. Чтобы проверить точность, Samsung при разработке часов Galaxy Watch работала совместно с Мичиганским университетом. Центр исследований работоспособности человека и спорта (HPSSC) сообщает, что точность показателей часов Galaxy Watch находится на уровне эталонных устройств спортивной медицины, которые применяются для измерения частоты сердечных сокращений, потери пота, максимального потребления кислорода (VO2) и процента жира в организме. Это высокотехнологичное медицинское оборудование для определения физических возможностей профессиональных спортсменов.

В исследовании приняли участие спортсмены элитного уровня. Было установлено, что точность отслеживания сердечного ритма составляет 90% по сравнению с результатами, которые показывает специальное оборудование для снятия электрокардиограммы. Результаты лучше по сравнению с точностью других фитнес-устройств. Например, в исследовании 2018 года точность устройств Fitbit была ниже.

При измерениях потери пота на дистанциях от 2,5 км до 20 км точность составляла 95%. Такие же показатели были при измерении процента жира в организме. Хуже всего измеряется максимальное потребление кислорода у бегунов, точность составила 82%. Поскольку речь идёт всего лишь о часах, этот результат можно считать приемлемым.

Чтобы раскрыть возможности измерений в полной мере, можно задействовать функцию анализа состава тела. Она анализирует мышечную массу, содержание воды в организме и другие параметры. Также можно настроить частоту сердечных сокращений в зависимости от поставленных вами целей по физической активности. Для получения максимально точных показателей VO2 max Samsung говорит о необходимости бегать на открытом воздухе не меньше 20 минут с включённым GPS.