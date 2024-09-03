Ноутбук Galaxy Book от Samsung относится к категории Copilot ПК

Очередной ноутбук южнокорейского производителя Samsung предложит знакомый внешний вид, но будет работать на новом процессоре Intel Core Ultra 200V. Устройство Galaxy Book 5 Pro 360 несколько месяцев назад заметили в базе данных бенчмарка SiSoftware Sandra. Теперь появились несколько изображений ноутбука с перечислением его характеристик и изменений по сравнению с предшественником.

По внешнему виду новый ноутбук мало отличается от модели Galaxy Book 4 Pro 360 и сохранил размеры 355,99 x 252,02 x 12,70 мм. Не считая процессора, заметных изменений в аппаратной конфигурации не видно. Сохранился объём оперативной памяти 16 ГБ и объём хранилища 512 ГБ. Правда, память будет LPDDR5X вместо LPDDR5.

Обновлена беспроводная связь. Здесь будет использоваться адаптер Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4 вместо Wi-Fi 6E и BT 5.3 в ноутбуке прошлого поколения. Появится кнопка Copilot рядом с клавишей Alt на клавиатуре. В остальном раскладка останется неизменной, но эта кнопка говорит о наличии искусственного интеллекта.

Процессор Intel Core Ultra 5 226V является представителем новой линейки Core Ultra 200V Lunar Lake. Это восьмиядерный чип с поддержкой восьми потоков команд. В его состав входит графика Arc 130V на архитектуре Intel Xe2 и движок нейронных вычислений для обработки приложений искусственного интеллекта. 16-дюймовый экран сохранил разрешение 3K (2880 x 1800p). Это сенсорная панель с поддержкой входящего в комплект поставки стилуса S-Pen.

Варианты подключения тоже остались прежними и находятся в тех же местах. Слева есть разъёмы HDMI и два Thunderbolt, справа отсек для карт памяти microSD, USB 3.2 и разъём 3,5 мм. Используется аккумулятор 76 Вт*ч, как и в прошлый раз.

Этот ноутбук на Windows 11 является трансформером два в одном и весит всего 1,69 кг. Его конкурентами среди прочих является последний MacBook Air.