Старый модем и ряд других решений снизят себестоимость смартфона Pixel 9a

Компания Google летом представила новое поколение флагманских смартфонов серии Pixel 9. В следующем году вслед за ними должен выйти более доступный по цене аппарат Pixel 9a, и утечки относительно него уже появляются. Одна из первых подобных утечек показала возможный внешний вид устройства. Дизайн заметно отличается от флагманов нынешнего поколения. При этом сохраняется процессор последнего поколения Google Tensor G4, как и на более дорогостоящих моделях.

Отличие состоит в том, что у этого процессора будет более старая технология упаковки. Это может уменьшить стоимость производства процессора и самого смартфона.

У процессора прошлого поколения Tensor G3 также было две разновидности, так что Google не меняет своих методов. Новый вариант процессора будет применять технологию упаковки Samsung IPoP (Integrated Package on Package), которая по своим возможностям уступает технологии FOPLP (Fan-Out Panel Level Packaging). Процессор будет сильнее нагреваться, и кристалл будет толще.

Разница в производительности вряд ли окажется существенной, но обновлённый процессор будет быстрее достигать тепловых ограничений и сбрасывать частоты. Также Google может сэкономить на модеме. Здесь может применяться Exynos 5300 вместо более современного Exynos 5400. В результате модем также будет сильнее нагреваться, а заодно потеряет поддержку спутниковой связи.

Таким образом, разработчикам предстоит хорошо поработать над системой охлаждения Pixel 9a. В линейке Pixel 9, кроме базовой модели, все остальные обладают испарительным отсеком. Кажется сомнительным, что такое решение будет применяться в составе Pixel 9a.