На Pixel 9 можно установить стороннюю программную оболочку

Смартфоны серии Pixel 9 начинают поступать в продажу, и пользователи, обеспокоенные вопросами конфиденциальности, уже получили возможность устанавливать на них программное обеспечение GrapheneOS. Как сообщила официальная команда разработчиков GrapheneOS в Twitter, Pixel 9, 9 Pro и 9 Pro XL могут быть прошиты сторонней прошивкой, созданной для обеспечения приватного и контролируемого взаимодействия с Android.

Как и в случае с другими моделями, процесс установки прошивки прост благодаря удобному веб-установщику.

Тестирование показало, что GrapheneOS не является таким уж минималистичным, как можно было бы ожидать. Как и во многих кастомных прошивках, здесь по умолчанию установлены альтернативные приложения, такие как браузер Vanadium, множество приложений AOSP, а также усиленные опции безопасности, такие как Auditor. Последний представляет собой своего рода цифрового охранника устройства, использующего специальные аппаратные функции для подтверждения подлинности системы и её защиты от взлома.

Одной из самых привлекательных функций является возможность использовать GrapheneOS с Google Play Services или без них. Такой контроль и возможность изолировать приложения на устройстве привлекают многих пользователей.

Единственные проблемы Pixel 9 с GrapheneOS пока связаны с подключением к Wi-Fi, и они встречаются только у ограниченного числа пользователей.

Для большинства пользователей GrapheneOS может показаться избыточной, но в современном мире, где конфиденциальность становится всё более редким явлением, GrapheneOS находит своих приверженцев.