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Процессор Intel Core Ultra 9 285K протестировали на плате Asus ROG Maximus Z890 APEX
Intel Core Ultra 9 285K на 14% опередил AMD Ryzen 9950X

В последнее время неоднократно появлялись результаты тестирования будущего процессора Intel Core Ultra 9 285K в разных бенчмарках и на разных материнских платах на чипсете Z890. Очередное тестирование выполнили на материнской плате Asus. Речь идёт о премиальной плате для разгона ROG Maximus Z890 APEX и бенчмарке Geekbench.

Intel Core Ultra 9 285K это 24-ядерный процессор с конфигурацией 8 P-Core и 16 E-Core с 24 потоками. Номинальная тактовая частота у него 3,7 ГГц, частота в разгоне Boost 5,7 ГГц. Объём кэша L3 составляет 36 МБ, (PL1) TDP 125 Вт. Максимальный разгон Boost на всех ядрах 5,4 ГГц для P-Core и 4,6 ГГц для E-Core.

Материнская плата с новым сокетом LGA 1851 придёт на смену установившей много рекордов плате Z790 APEX. Здесь есть два слота памяти DIMM, и в данном случае была установлена двухканальная память 48 ГБ DDR5-7200. Процессор разогнали до частоты 5,7 ГГц.

В одноядерном тестировании результат составил 3 420 баллов, в многоядерном — 23 376 баллов. Это на 2% и 14% соответственно превосходит результаты процессора AMD Ryzen 9 9950X, а также на 11-12% опережает чип Core i9-14900K.

Появление новых процессоров Intel Arrow Lake должно состояться в октябре наряду с материнскими платами на чипсете Z890. Предположительно, продажи начнутся 17 октября.

#intel #процессоры
Источник: wccftech.com
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Intel Core Ultra 9 285K на 14% опередил AMD Ryzen 9 9950X в многопоточном тесте Geekbench
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