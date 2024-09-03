Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel поможет японским партнёрам осваивать EUV-литографию
Для этого в стране появится специализированный исследовательский центр.

Пока собственным оборудованием для производства чипов с использованием EUV-литографии в Японии может похвастать только молодая компания Rapidus, поддерживаемая на технологическом уровне американской корпорацией IBM. Издание Nikkei Asian Review утверждает, что при поддержке японского правительства Intel намерена в течение трёх или пяти лет построить в Японии исследовательский центр, который сосредоточится на адаптации оборудования и материалов, выпускаемых в этой стране, как применению в рамках EUV-литографии.

Источник изображения: Intel

Если учесть, что при производстве чипов используется более 600 технологических операций, японским компаниям определённо есть чему поучиться у Intel, которая EUV-литографию уже активно использует. При этом японским партнёрам не потребуется приобретать дорогостоящее EUV-оборудование в собственность только ради экспериментов. Впрочем, содействие со стороны Intel не будет бесплатным, поскольку за доступ в лаборатории исследовательского центра Intel японским клиентам придётся платить. Японские компании надеются, что появление профильного исследовательского центра на территории страны позволит сократить затраты времени на освоение новых технологий, поскольку обмен научными данными с зарубежными лабораториями в таких случаях затягивается из-за необходимости длительных согласований.

#полупроводники #литографическое производство #япония #euv #исследовательский центр
+
Написать комментарий (0)
Третье предприятие TSMC появится в Японии после 2030 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

МиГ-25 взлетел на 37 650 м вверх и поставил мировой рекорд - подробности легендарного полёта
11
Новые БПЛА С-71М "Монохром", Ланцет-Е, "Гром" и С-76 - чем пополнился арсенал ВС РФ
5
«Охотник за стелсами» - гиперзвуковая ракета «воздух-воздух» сверхбольшой дальности Р-37М
11
Зачем в СССР продавали молоко в треугольниках и почему перестали
15
"Ворон" - еще один ремейк (субъективное мнение о фильме)
+
Итоги гоночного уик-энда 31 августа - 1 сентября
2
Сжимаем данные почти до предела архиватором 7-Zip и почему аналог от мира Linux проиграл
17
Ryzen 9 9950X vs Windows 11 – изучаем прибавку fps в играх с новым патчем на примере флагмана AMD
15
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры. Часть 2
21
Ryzen 7 5800X vs Ryzen 7 5800X3D – есть ли смысл переплачивать 20 000р, если разница в играх 7%
10

Сейчас обсуждают

century84
09:39
Так и раньше долетали.
Bloomberg: РФ может получить иранские ракеты, способные долететь до Львова
Роман Шварц
09:22
Древний по всем меркам. Что это за мерки там у них такие?
Пользователю Reddit посчастливилось урвать на распродаже Core i7-12700K всего за $75
unhurtable
09:20
Очередной хрюкаинец ищет перемоги...
Компании из России жалуются на отказ банков Китая проводить платежи из-за русских имён в документах
slikts
09:12
"...что делает ее чрезвычайно полезной для тех, кто хочет глубже настроить свою систему." *Вперёд, к переустановки ОС.
Как активировать «Режим Бога» в Windows 11 и что он может сделать
DANYNAFIG
09:07
Уничтожать спутники нужно , всу сколько мирных и детей убило благодаря этому муденю маску ,
Илон Маск против Бразилии – конфликт вышел на новый уровень и грозит остановкой работы Starlink
magnum
09:05
Cooler Master V10
Phononic представила новое твердотельное решение для охлаждения процессоров
nukemall
09:04
Автор - тупая нейросеть, как и у прочих говновостей на этом сайте. Парсинг новостных сайтов - рерайтинг новостей нейросетью - пост на оверклокерсах.
DLSS Updater — бесплатный инструмент, который обновляет все игры до последней версии
Серёжа Зикулин
09:04
Смешно как фраза вставил и забыл теперь только на стороне Амд, интелбои раньше во всю глотку про это орали, тип ваши кукурузены настраивать, а вот интел даже ниче крутить не нада. А теперь им на уровн...
Обновление 24H2 для Windows 11 не помогло Ryzen 9 9950X обойти Core i9-14900K
nukemall
09:02
Мозги у тебя украли.
В России построят импортозамещающий завод по производству спецтехники
Опричник
09:00
В эту игру можно играть вдвоём. Как насчёт блокировки американских активов в Бразилии? Илон Маск, видимо, не настолько умён, как о нём говорят.
Илон Маск пообещал добиться блокировки активов Бразилии в США из-за запрета в стране соцсети X
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем