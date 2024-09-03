Для этого в стране появится специализированный исследовательский центр.

Пока собственным оборудованием для производства чипов с использованием EUV-литографии в Японии может похвастать только молодая компания Rapidus, поддерживаемая на технологическом уровне американской корпорацией IBM. Издание Nikkei Asian Review утверждает, что при поддержке японского правительства Intel намерена в течение трёх или пяти лет построить в Японии исследовательский центр, который сосредоточится на адаптации оборудования и материалов, выпускаемых в этой стране, как применению в рамках EUV-литографии.

Источник изображения: Intel

Если учесть, что при производстве чипов используется более 600 технологических операций, японским компаниям определённо есть чему поучиться у Intel, которая EUV-литографию уже активно использует. При этом японским партнёрам не потребуется приобретать дорогостоящее EUV-оборудование в собственность только ради экспериментов. Впрочем, содействие со стороны Intel не будет бесплатным, поскольку за доступ в лаборатории исследовательского центра Intel японским клиентам придётся платить. Японские компании надеются, что появление профильного исследовательского центра на территории страны позволит сократить затраты времени на освоение новых технологий, поскольку обмен научными данными с зарубежными лабораториями в таких случаях затягивается из-за необходимости длительных согласований.