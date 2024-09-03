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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel может продать подразделение Altera конкурирующей компании AMD
Только вряд ли это позволят сделать антимонопольные органы.

Как известно, на суд совета директоров Intel в этом месяце может быть вынесена идея продажи активов дочерней компании Altera, которую материнская корпорация приобрела в 2015 году за $16,7 млрд. Altera специализируется на разработке программируемых матриц, находящих применение в самых разных отраслях автоматизации. Такие чипы заменяют собой специализированные процессоры с фиксированным набором функций в тех сферах, которые не оправдывают разработку малых партий соответствующих чипов. Издание TechNews сообщает, что одним из вероятных покупателей активов Altera является конкурирующая с Intel компания AMD.

Источник изображения: TechNews

Напомним, что AMD уже некоторое время владеет основным конкурентом Altera — бывшей компанией Xilinx. Вполне возможно, что в случае интереса AMD к покупке активов Altera у антимонопольных органов возникнут вопросы к подобной сделке, ведь в одних руках сконцентрируется слишком большая часть рынка программируемых матриц. Альтернативным покупателем Altera в нынешних условиях принято считать Marvell Technology. Эта кандидатура должна вызвать гораздо меньше вопросов у антимонопольных органов.

#amd #intel #сделка #слухи #altera #xilinx #fpga
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