Функцию непрерывной слежки нельзя будет убрать из Windows 11

В августе компания Microsoft представила необязательное обновление системы Windows 11 24H2 на ПК Copilot+. Здесь была обнаружена функциональная возможность под именем Recall. Было высказано предположение о том, что эту опцию можно будет удалять из Windows. В реальности это предположение оказалось неверным.

Представитель Microsoft в интервью изданию The Verge сообщил, что обнаружение Recall в разделе «Включение или отключение компонентов Windows» является ошибкой. В будущем обновлении функция будет убрана оттуда. Из этого можно сделать вывод, что удалять данную функциональность у пользователей возможности не будет.

Правда, напрямую Microsoft этого не заявляла. Правила Европейского союза уже заставили Microsoft сделать многие компоненты Windows 11 удаляемыми, так что отчаиваться рано.

Недавно Microsoft сообщила, что Recall представляет собой необязательную возможность и система не включит её без явного разрешения пользователя. Таким образом, если даже функцию нельзя удалить, её можно просто не включать и избежать того, чтобы система делала снимки экрана каждые несколько минут.

Recall должна была быть представлена вместе с Copilot+ PC в июне 2024 года, но проблемы с компенсацией отсрочили запуск. Теперь опция ожидается в октябре для участников программы предварительного тестирования, прежде чем попадёт в финальный вариант системы.