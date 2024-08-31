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Windows 11 может получить новую ИИ-функцию, позволяющую искать слова и фразы в аудио и видео на ПК
Новая функция расширит возможности пользователей.

Компания Microsoft продолжает расширять возможности своей операционной системы Windows 11, добавляя всё новые функции, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта — энтузиаст XenoPanther обнаружил, что в скором времени Windows 11 может получить функцию, позволяющую искать определённые фразы или фрагменты в аудио- и видеофайлах, хранящихся локально, сообщает издание Neowin.

Источник фото: Microsoft

Исходя из описания новой возможности, обнаруженного специалистом в сборке Windows под номером 27695, функция, получившая название «Интеллектуальный поиск мультимедиа», позволит осуществлять поиск по произнесённым словам и фразам в проиндексированных видео- и аудиофайлах.

После согласия пользователя в систему при необходимости будет загружена и установлена требуемая модель ИИ, которая сможет проиндексировать и расшифровать медиафайлы, хранящиеся на устройстве, а после завершения данного процесса станет доступен поиск по содержимому.

В настоящее время неизвестно, будет ли новая функция доступна лишь для устройств, выпускаемых под брендом Copilot+ PC, оснащённых процессорами Snapdragon X с мощными NPU, или же Microsoft позволит использовать данную возможность и для владельцев ПК, снабжённых процессорами Intel и AMD.

Разработчики пока не давали комментариев относительно данного нововведения, поэтому необходимо дождаться официальной информации, проливающей свет на механизмы функционирования и доступность новой функции, хотя гарантий, что это произойдёт в ближайшем будущем, тоже нет.

#windows 11
Источник: neowin.net
2
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