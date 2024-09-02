Свежая версия ОС продолжает отвоёвывать позиции.

Операционную систему Windows 11 нельзя назвать идеальной, но несмотря на некоторые проблемы, которые могут возникнуть в процессе использования, геймеры продолжают постепенно переходить на новую версию ОС, в то время как доля Windows 10 падает, что демонстрирует свежий отчёт крупнейшего игрового сервиса Steam.

Источник фото: PCMag/Microsoft

Согласно статистике, опубликованной Steam, в августе текущего года доля игроков, отдающих предпочтение Windows 11, достигла 49.17 %, увеличившись на 3.36 % по сравнению с показателем за июль, что позволило впервые превзойти Windows 10, которая установлена на 47.09 % игровых ПК, что на 3.07 % меньше июльских значений.

При этом некоторая часть геймеров продолжает использовать проверенные временем, но не поддерживаемые официально ОС — Windows 7 приходится на 0.37 % от общего числа игроков, а Windows 8.1 имеет долю 0.07 %.

В общей сложности Windows безоговорочно лидирует с показателем 96.78 %, на втором месте по распространённости среди геймеров находится семейство ОС Linux (1.92 %), наиболее популярным представителем которого является Arch Linux c долей 0.16 %, а на третьей позиции располагается MacOS (0.44 %).

Несмотря на то, что до даты прекращения официальной поддержки Windows 10 осталось ещё более года, пользователи постепенно переходят на более свежую версию ОС от Microsoft – геймеры делают это более активно, в то время как на ПК обычных пользователей Windows 11 занимает меньшую долю, что следует из недавнего отчёта Statcounter, хотя ситуация для новой версии ОС постепенно улучшается.

Судя по всему, данная тенденция будет продолжаться, хотя Windows 10 вряд ли грозит забвение в ближайшие несколько лет.