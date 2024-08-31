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Смартфон OnePlus 13 может быть выпущен раньше ожидавшегося срока
В Китае аппарат OnePlus 13 может быть представлен уже в ноябре

Год от года китайский производитель смартфонов OnePlus выпускает свои новые продукты всё раньше и раньше. В последние три года новые модели выпускались каждый раз на месяц раньше прежнего. Не исключено, что подобная тенденция сохранится и на этот раз с моделью OnePlus 13.

Аппарат OnePlus 12 в Китае был представлен в декабре 2023 года, а в международную продажу поступил в январе. Теперь появилась утечка информации, согласно которой аппарат OnePlus 13 может появиться ещё на месяц раньше. В Китае анонс со специальным мероприятием может быть проведён в конце октября или в начале ноября.

Известный инсайдер Digital Chat Station опубликовал пост в китайском сервисе микроблогов Weibo. Там говорится, что анонс может состояться до проведения китайского праздника «День холостяков», то есть до 11 ноября. Это крупнейший шопинг-фестиваль в крупнейшей стране мира, поэтому любой производитель желает успеть представить новый продукт, чтобы продавать его в рамках этого мероприятия.

Многие другие китайские производители также анонсируют свои флагманские модели после ежегодно проводимого мероприятия Snapdragon Summit. На этом мероприятии каждый год анонсируется новое поколение флагманского процессора Snapdragon. На этот раз там будет представлена модель Snapdragon 8 Gen 4, на которой будет работать OnePlus 13. Таким образом, процессор и смартфон будут анонсированы примерно в одно время, с небольшой разницей.

Официальных сведений об этом устройстве пока нет. Неофициальные утечки информации говорили, что дизайн аппарата может быть обновлён. Может вырасти ёмкость аккумулятора и появятся улучшенные камеры.

#смартфоны #oneplus
Источник: androidauthority.com
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