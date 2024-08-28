Продолжительность работы OnePlus 13 может быть выше средней

Производитель смартфонов из Китая, компания OnePlus, является одним из лидеров в плане мощности зарядки и автономности своих аппаратов. Этот статус она может подтвердить с выпуском флагманской модели следующего поколения — OnePlus 13. Утечка данных сообщает, что здесь будет применяться аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч и весьма быстрая зарядка.

Аппарат может принести несколько изменений. В частности, ожидается использование ультразвукового сканера отпечатков пальцев под экраном для обеспечения большей точности распознавания. Может измениться остававшийся на протяжении многих лет неизменным дизайн устройства.

Про ёмкость аккумулятора рассказал известный инсайдер Digital Chat Station. Будет поддерживаться проводная зарядка мощностью 100 Вт и беспроводная — 50 Вт. В плане зарядки устройство не отличается от модели OnePlus 12, а ёмкость аккумулятора вырастет на 600 мА·ч. С учётом процессора следующего поколения Snapdragon 8 Gen 4 энергоэффективность устройства может вырасти ещё больше. Пока неизвестно, насколько увеличится длительность работы аппарата. В этом плане многое зависит от выбора разработчиков. На полную зарядку OnePlus 12 уходит около получаса.

В камере будет использоваться сенсор LYT808, как и в смартфоне нынешнего поколения. Ещё будет сверхширокоугольная камера 50 Мп и телеобъектив с таким же разрешением.

Если судить по прошлым годам, аппарат будет представлен в Китае в декабре, а в остальном мире — в январе.