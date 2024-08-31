Складные смартфоны Samsung нового поколения не пользуются огромным спросом

На рынке смартфонов складные аппараты занимают пока незначительное место, но даже на этом фоне продажи новой модели Samsung Galaxy Z Fold оказались невзрачными. За две недели после появления на прилавках это предложение южнокорейского производителя было куплено менее 300000 раз.

Представив аппараты нынешнего поколения, Samsung заявила, что рассчитывает на увеличение объёма продаж на 10% по сравнению с прошлогодними. Пока до этого далеко — продажи не дотягивают до прошлогодних показателей Galaxy Z Fold 5. На этот раз за две недели было продано около 270000 экземпляров. Эту статистику предоставил известный инсайдер Ice Universe.

За первые недели предварительных заказов в прошлом году Samsung реализовала около миллиона складных смартфонов, и 70% от этого числа пришлось на модель Flip 5. Что касается аппаратов Galaxy Z Fold 5, только в Южной Корее их было продано около 300000.

Нынешние показатели являются тревожными для Samsung. Компания ранее сообщала, что большая часть продаж складных смартфонов приходится на владельцев моделей прошлых поколений, и в первую очередь во время предварительных заказов. Из этого следует, что на дальнейший рост продаж аппаратов последнего поколения рассчитывать не стоит.