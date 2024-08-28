В данном пакете будут представлены такие функции, как AI Eraser, Face to Face Translation и Honor Notes Live Translation.

В современном мире технологии искусственного интеллекта (ИИ) играют всё более значимую роль, и компания Honor не остаётся в стороне от этого тренда. Смартфон Honor Magic V3, который уже некоторое время доступен в Китае, скоро появится на мировом рынке. Официальная презентация устройства состоится на выставке IFA в Берлине, где также будут представлены несколько новых функций, основанных на ИИ.

Новый смартфон Honor Magic V3 будет оснащён функциями ИИ, использующими платформу Google Cloud. Эти функции включают в себя:

- AI Eraser: Эта функция позволяет удалять нежелательные объекты с фотографий с помощью ИИ. Она работает совместно с функцией Magic Editor в Google Photos, позволяющей легко стирать людей или предметы из кадра.

- Face to Face Translation: эта функция обеспечивает перевод речи в режиме реального времени, что особенно полезно для путешествий и деловых встреч, а также при общении с людьми, говорящими на разных языках. Она позволяет вести беседы без языкового барьера.

- Honor Notes Live Translation: эта функция транскрибирует голосовые заметки в текст и переводит их на разные языки. Она идеальна для людей, которым необходимо быстро понять о чем идёт речь или чтобы поделиться информацией на разных языках.

Помимо этих функций, Honor Magic V3 также оснащён Magic Portal, который использует знания устройства о пользователе для предоставления персонализированных рекомендаций. Magic Portal на складном устройстве позволяет одновременно открывать два разных приложения на большом внешнем экране, что улучшает решение многих задач. Помимо ИИ-функций, Honor Magic V3 также включает в себя стандарт AI Defocus, направленный на снижение нагрузки на глаза и профилактику близорукости. Эта технология использует алгоритмы ИИ для имитации традиционных оптических методов, снижающих переходную близорукость на 13 градусов в среднем.