От аппаратов iPhone следующего года ждут крупных обновлений

Согласно последним слухам, в следующем году флагманские модели iPhone 17 Pro Max получат усовершенствованную систему охлаждения. В её состав войдут испарительный отсек и пластины из графита. Более доступные по цене модели iPhone 17 могут сохранить нынешние графитовые пластины для терморегуляции. Некоторые модели на Android от таких производителей, как Google, Samsung и OnePlus, уже используют паровое охлаждение.

Хотя ещё предстоит дождаться анонса и начала продаж линейки аппаратов iPhone 16, слухов относительно моделей следующего года появляется всё больше. Информацией относительно усовершенствованного охлаждения поделился известный инсайдер Минг-Чи Куо. Такая продвинутая система будет применяться исключительно на старшей модели iPhone 17.

Также эта модель должна иметь 12 ГБ оперативной памяти. У остальных трёх аппаратов должно остаться 8 ГБ памяти, как в iPhone 15 Pro прошлого года. Увеличение объёма памяти приведёт к повышенному нагреву, поэтому и требуется продвинутое охлаждение.

Испарительный отсек представляет собой вакуум с жидкостью, которая под воздействием тепла испаряется. Получившийся пар перераспределяет тепло и сводит его к минимуму. Быть может, в 2026 году подобное охлаждение будет применяться уже на всех аппаратах iPhone 18.