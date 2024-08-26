Названа дата проведения мероприятий Apple It’s Glowtime

Были слухи о том, что компания Apple собирается анонсировать линейку устройств iPhone 16 или другие продукты 10 сентября. В итоге эта дата оказалась ошибочной на один день. Компания Apple официально объявила о проведении мероприятия под названием «It’s Glowtime» 9 сентября. Анонс состоится в 10:00 утра, и представители средств массовой информации уже получили приглашения.

Формат презентации, скорее всего, останется неизменным по сравнению с презентациями линейки iPhone 14 и iPhone 15. Тогда были как реальные мероприятия для прессы, так и трансляции для зрителей через несколько каналов, в том числе YouTube.

Кроме iPhone 16, должен состояться анонс смарт-часов Apple Watch Series 10, новой модели часов Apple Watch SE с пластиковым корпусом и обновлённого варианта часов Apple Watch Ultra. Должны появиться две версии беспроводных наушников-вкладышей AirPods. У одной из них будет активное шумоподавление, у другой не будет, зато будет ниже цена.

Apple собирается увеличить объём производства моделей iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Самая дорогая модель будет производиться в наибольших количествах. В этом году компания собирается выпустить 90 млн экземпляров всех версий iPhone 16. Недавний опрос показал, что многие готовы приобретать эти устройства в том случае, если будет обеспечено эффективное охлаждение и цены не вырастут слишком сильно. Большинство тех, кто не собирается обновлять свои аппараты iPhone, сказали, что не могут позволить себе это с финансовой точки зрения.