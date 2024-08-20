В ближайшие годы мода на искусственный интеллект не должна пойти на спад

Исследовательская компания IDC опубликовала прогноз, согласно которому расходы на рынке искусственного интеллекта будут ежегодно расти примерно на 30% в ближайшие 4 года. Основные траты придутся на встроенные инструменты и генеративный ИИ.

К 2028 году расходы могут составить $632 млрд. Больше других будут тратить представители финансовой отрасли, в первую очередь банки. Финансисты потратят пятую часть всех расходов на искусственный интеллект. Далее идут программное обеспечение и информационные услуги, следом — розничная торговля. На эти три сектора придётся 45% всех расходов.

Быстро будут расти расходы в сфере персональных и бизнес-услуг — на 32,8% в год. В сферах транспорта и досуга рост составит 31,7% в год. У 17 из 27 представленных в исследовании отраслей совокупные годовые темпы роста будут превышать 30%.

Со временем барьеры для повсеместного распространения ИИ будут уменьшаться. Хотя сейчас генеративный ИИ у всех на слуху, расходы на него составят только треть от общей суммы. Также можно назвать такие технологии, как машинное обучение, глубокое обучение, автоматическое распознавание речи и обработка естественного языка.

Совокупные годовые темпы роста генеративного ИИ будут выше, чем у остальных секторов искусственного интеллекта, составляя 59,2%. В 2028 году расходы на инструменты и платформы generative AI достигнут $202 млрд, что составит 32% от всех расходов.

Больше других потратят США — $336 млрд к 2028 году. На генеративный искусственный интеллект здесь израсходуют $108 млрд. Далее идут Западная Европа, Китай и Азиатско-Тихоокеанский регион, не считая Японии и Китая.