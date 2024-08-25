В Google Pixel 9 появилось множество улучшений программного и аппаратного обеспечения

Серия Google Pixel 9 предлагает новый функционал, о котором не сообщалось во время релиза. Эта функция называется Adaptive Touch и, как заметило издание Android Authority, она упрощает работу с сенсорным экраном, когда пальцы влажные.

В обновлениях Google Pixel 9 содержится множество улучшений как программного, так и аппаратного характера. Хотя большинство из них были подробно разобраны, Adaptive Touch не попала в этот список. Android Authority обнаружила эту опцию, которая облегчает использование сенсорного экрана, при исследовании настроек устройства.

Adaptive Touch доступна в разделе «Дисплей» настроек, и ее можно активировать в меню «Чувствительность касания». Функция, как утверждается, активна по умолчанию и автоматически подстраивает чувствительность экрана, учитывая различные условия.

По информации Android Authority, она принимает во внимание «окружающую среду, действия и защитное покрытие экрана», включая влажные пальцы. При сравнении Pixel 8 Pro и Pixel 9 тесты показали, что новый телефон значительно лучше справляется с задачами при влажных условиях, обеспечивая естественную прокрутку, в отличие от предыдущей модели. Важно отметить, что Adaptive Touch требует определенной аппаратной поддержки, что объясняет отсутствие этой функции в серии Pixel 8 и более ранних моделях.