Теплоотдача на высоте, но батарея подвела.

На прошлой неделе компания Google представила свои новые флагманские смартфоны Pixel 9 и Pixel 9 Pro XL, которые продемонстрировали впечатляющие результаты в области терморегуляции, но уступили конкурентам по времени автономной работы.

Согласно тестам, проведенным YouTube-каналом TechDroider, новые устройства Google установили рекорд эффективности охлаждения. Максимальная температура обоих моделей достигла лишь 40,9 °C, что значительно ниже показателей конкурентов. Для сравнения, iPhone 15 Pro Max нагрелся до 44,6 °C, а Samsung Galaxy S24 Ultra - до 50,4 °C. Эксперты связывают это достижение с оптимизированной системой охлаждения нового процессора Tensor G4.

Важно отметить, что базовая модель Pixel 9, не оснащенная паровой камерой, но показала такой же результат, как и более продвинутый Pixel 9 Pro XL. Это свидетельствует о высокой эффективности общей архитектуры охлаждения, разработанной Google.

Однако, несмотря на увеличенную емкость аккумуляторов (4700 мАч у Pixel 9 и 5060 мАч у Pixel 9 Pro XL), новые смартфоны Google не смогли превзойти конкурентов по времени автономной работы. В тестах они продержались около 10 часов 25 минут, что заметно уступает результатам iPhone 15 Pro Max (11 часов 44 минуты) и Samsung Galaxy S24 Ultra (10 часов 47 минут).





Pixel 9 Pro XL уже успел получить общее признание за исключительное качество камеры, заняв второе место в рейтинге лучших камерофонов по версии DxOMark. Однако в игровой производительности новые смартфоны Google не блещут. Тесты показали, что Tensor G4 отстает от своего предшественника Tensor G2 на 15% в играх, особенно в Genshin Impact. Это указывает на существенное снижение игровых возможностей, несмотря на более новую архитектуру процессора.

Таким образом, новые Pixel-смартфоны представляют собой интересный компромисс: они предлагают передовые решения в области терморегуляции и качества камеры, но уступают конкурентам в автономности и игровой производительности. Это ставит потенциальных покупателей перед выбором между инновационными функциями и традиционными показателями эффективности смартфона.