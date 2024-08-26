Появились результаты AMD Radeon RX 8000 в Geekbench

В следующем году ожидается появление графических процессоров AMD RDNA 4 в составе видеокарт Radeon RX 8000. Первые образцы этих устройств начали проверять в бенчмарке Geekbench. Это означает начало внутреннего тестирования и подготовку к релизу. В бенчмарке обнаружили несколько моделей новой серии видеокарт с описанием ряда характеристик.

Идентификатор GFX1201 указывает на использование графического процессора Navi 48. Это наиболее крупный чип из двух, представленных на архитектуре RDNA 4. Его упоминания уже появлялись в онлайн-манифестах о доставке.

Здесь используются 28 вычислительных блоков, в итоге с учётом конфигурации их будет 56. У каждого графического процессора применяется шейдерный движок с двойными вычислительными блоками. В результате такой графический чип находится между RX 7700 XT (54 блока) и RX 7800 XT (60 блоков).

Частота графического процессора составляет 2,1 ГГц. Чипы нынешнего поколения на архитектуре RDNA 3 без проблем разгоняются до частот 2,5-2,6 ГГц. У чипов следующего поколения при производстве будет применяться более современный техпроцесс, поэтому частоты могут оказаться ещё более высокими.

Объём видеопамяти будет на уровне видеокарт RX 7800 XT и RX 7900 GRE. Должен применяться интерфейс 256 бит, а у некоторых видеокарт — 192 бита при объёме памяти 12 ГБ. Пока не сообщается, какой тип памяти будет использоваться. Неофициальные сведения говорят о применении GDDR6 с производительностью 18 Гбит/с.

Пока рассмотренные карты показали производительность на уровне встроенной графики в бенчмарке OpenCL. В будущем она должна увеличиться.

Также от новых карт ждут применения новых движков трассировки лучей. Новые карты AMD предложат производительность уровня Navi 31 в ценовой категории $400–500. На дополнительную информацию можно рассчитывать во время выставки CES в январе.